العميد صالح سالم:  النخبة الحضرمية لها دور فاعل في محاربة الارهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال العميد صالح سالم صلاح أحمد إن النخبة الحضرمية لها دور فاعل وماثل علي الواقع في محاربة الارهلب فقد كانت حضرموت محتله بالارهاب الحوثي والاخواني والداعشي والقاعدي ومع تشكل التخبة بوقت قصير ورغم حداثتها تم طرد الاهارب من حضرموت.وشبوة.



وأضاف في تصريحات خاصة أن النخبة الحضرمية حققت نجاحات كبيرة فنخبة حضرموت وشبوة نخب وطنيه شريفه وصادقه في مكامحة الارهابو قوة نظاميه تضاهي بعض الجيوش في بعض الدول ولهذا فحزب الاصلاح يحاول علي تشويهها والتقليل من دورها والتشكيك منها ويعمل جاهدا علي تفكيكها كي يعيد ارهابه علي المنطقه فالتخبه الحضرميه والشوانيه هم نوات الجيش نظامي حقيقي.

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