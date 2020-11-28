شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب يعلن مشروعاته المستقبلية 2 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت وتيرة التكهنات عن عودة بطل الفنون القتالية الروسي حبيب نور محمدوف للحلبة بعد إعلانه الجمعة عقد مؤتمر صحفي يوم 2 ديسمبر من العاصمة الروسية موسكو في الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت جرينتش، وشارك فريق حبيب خبر المؤتمر الصحفي في بيان عبر منصة «انستجرام» حمل عنوان «موسكو» جاء فيه: «حبيب سيعقد مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام في 2 ديسمبر ويمكن للجميع توجيه الأسئلة عن مشاريعه الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقاً أو التي سيعلن عنها».

ومن المتوقع أن يشمل المؤتمر إعلان مشاريع حبيب الجديدة وبضمنها شبكة موبايل لكن عليه أن يجيب بصراحة عن سؤال مشجعيه حول إمكانية عودته للمنافسة بعد إعلان اعتزاله في جزيرة النزال أمام جستن جايثي.

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