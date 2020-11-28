شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكري استقلالهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، السبت، برقيتي تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووأيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى محمد ولد بلال رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

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