​"امتحانات النقل في موعدها".. التعليم تكشف موعد انتهاء الترم الأول وإجازة نصف السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

ووفقًا لخريطة العام الدراسي الجديد، التي أعلنها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فأن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، ينتهي يوم 5 فبراير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2020 / 2021، يوم 6 فبراير حتى 18 من الشهر ذاته.

وحدد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي تبدأ 23 يناير 2021.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ملتزمة بما أعلن في خارطة العام الدراسي.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إجراء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل في موعدها تحت أي ظرف، موضحًا أنه لم يستقر حتى الآن على طريقة أداء الامتحان.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تغيير امتحانات النقل هذا العام، واستبدالها بالأبحاث.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد أي تغيير في امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية، حتى الآن.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه في حال تغيرت الظروف سيكون هناك تغيير، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير إلا إذا تغيرت الظروف حسب جائحة كورونا.

وأكد شوقي، أنه حريص على سلامة الطلاب والعاملين في العملية التعليمية، مؤكدا أنه في ذات الوقت يأمل أن تمر الأيام بسلام على الطلاب وألا يفقد الطلاب عامًا دراسيًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، استبدلت في نهاية العام الدراسي الماضي، الامتحانات للطلاب بجميع صفوف النقل من الشكل التقليدي إلى عمل أبحاث شاملة جميع مواد المنهج في الصف الدراسي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الذهاب إلى المدارس والجامعات.

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