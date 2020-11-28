21695 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 21695 حالة إلى مليون و28089 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 379 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15965.

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