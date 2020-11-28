المكسيك تسجل 631 وفاة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

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