مصر تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 12 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 114 ألفا و832 مصابا، والوفيات إلى 6608 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 122 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 102390 شخصا.

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