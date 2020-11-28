البرازيل تسجل 514 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وسجل البلد الواقع في أميركا الجنوبية ستة ملايين و238 ألفا و350 إصابة، و171974 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

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