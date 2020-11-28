أمريكا.. الإصابات تلامس 13 مليون وأكثر من 262 ألف وفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 37 دقيقة

تواصل الولايات المتحدة تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة.

وزادت 324358 حالة إصابة إلى الإحصاء السابق للمراكز، فيما بلغ عدد المتوفين بالمرض إلى 262673.

وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الأربعاء.

ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

لوس أنجليس تحظّر معظم التجمعات

حظّرت السلطات الصحّية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكيّة، الجمعة، معظم التجمّعات العامّة والخاصّة موقّتًا، في وقت يُواصل منحنى الإصابات بـ(كوفيد-19) الارتفاع.

وقالت السلطات الصحّية إنّ هذا القرار الذي سيؤثّر على ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، يستمرّ 3 أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل.

وأوضح بيان أنّه بموجب القرار الجديد “يُنصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان”.

وهذا القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لا يفرض إغلاق أبواب المؤسّسات غير الأساسيّة مثل المكتبات أو المتاحف أو صالات الألعاب الرياضيّة، خِلافًا لما كان حصل في مارس/آذار الماضي، ولكنّه سيُقلّل في المقابل من قدرة معظم المؤسّسات على الاستقبال.

وتأتي هذه القيود الجديدة في وقتٍ تشهد لوس أنجلوس ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بمتوسّط 4,751 حالة جديدة على مدى الأيّام الخمسة الماضية.

وسجّلت ولاية كاليفورنيا التي شهدت أرقامًا قياسيّة لناحية الإصابات اليوميّة الجديدة في الأيّام الأخيرة، ما لا يقلّ عن 1,7 مليون شخص مصاب بالفيروس في الإجمال فضلاً عن 19,033 وفاة منذ بداية الجائحة.