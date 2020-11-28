كرة القدم .. مباراتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ضد نظيره من الطوغو

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يومي 28 نونبر الجاري وفاتح دجنبر المقبل ،مباراتين وديتين أمام منتخب الطوغو، وذلك بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته مساء اليوم الجمعة على موقعها الرسمي، بأن المبارتين معا تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات النهائية الخاصة بمنتخبات أقل من 20 سنة لمنطقة شمال إفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا (موريتانيا 21)، والتي ستقام في تونس خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 و27 دجنبر 2021.

وكان المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، قد دخل منذ 23 نونبر الجاري في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وأجرى مبارتين وديتين ضد منتخب بوركينا فاصو، حسمهما لصالح بنفس النتيجة (1- 0).