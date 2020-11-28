مغردون عن ولي عهد ابو ظبي: يسعى إلى السلام العالمي والتآخي والتسامح بين كافة الأديان والأعراق

السبت 28 نوفمبر 2020

تفاعل آلاف المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع وسم #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا، مثمنين جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز السلام والأمن.



ووصف المغردون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ«رجل السلام»، فسموه يسعى إلى السلام العالمي والتآخي والتسامح بين كافة الأديان والأعراق، وخير دليل على ذلك توقيع الإمارات معاهدة السلام مع إسرائيل وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقال مغردون: «سيحكي التاريخ عن رجل السلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو رجل المواقف والقرارات والأفعال قبل الأقوال».

وقال المغردون إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الأمن والأمان.. فسموه حازم في الحرب وشجاع في السلم، وهو الطود الأشم عز وفخر الوطن والشعب والأمة والإنسانية».

وأوضح المغردون أن معاهدة السلام تعد قراراً سيادياً اتخذه قائد استثنائي عرفه أبناؤه وشعبه والعالم أجمع بالحكمة والنظرة الثاقبة لا لمستقبل شعبه فقط وإنما لمستقبل الشعوب كافة، مؤكدين دور الإمارات المحوري والدائم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك بما يخدم الإنسانية. وقال المغردون لسموه: «أنت عز وفخر دولتنا أفعالك تسبق أقوالك يا بو خالد، ما يوصفك كلام وما يشبهك قصيد ما يوفيك المديح يا عالي المقام، العصر عصرك والزمان زمانك والتاريخ يسجل المواقف التاريخية للقادة»