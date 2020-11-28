القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن
،معبرا عن جاهزية الفلسطينيين للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني، في اجتماع حوار المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المالكي أكد على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية، وتغيير العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية".
وأوضحت الخارجية أنها جاهزة للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى "مبادرة الرئيس محمود عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات الدولية".
وأكد المالكي على "استعداد فلسطين للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية".
وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي توقفت في العام 2014.
وأشار المالكي إلى "تشجيع دول الاتحاد الأوروبي و استعدادها للانخراط الإيجابي في المفاوضات والتزامها بحل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تؤكد أهمية استعادة الاتصالات مع إدارة بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.