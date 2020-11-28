فلسطين تؤكد أهمية استعادة الاتصالات مع إدارة بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن

،معبرا عن جاهزية الفلسطينيين للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني، في اجتماع حوار المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المالكي أكد على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية، وتغيير العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية".

وأوضحت الخارجية أنها جاهزة للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى "مبادرة الرئيس محمود عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات الدولية".

وأكد المالكي على "استعداد فلسطين للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية".

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي توقفت في العام 2014.



وأشار المالكي إلى "تشجيع دول الاتحاد الأوروبي و استعدادها للانخراط الإيجابي في المفاوضات والتزامها بحل الدولتين".