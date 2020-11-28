شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السعادة التركى المعارض:مافيا أردوغان تهددنا..والنظام لا يرغب فى رؤية الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال التهديدات الموجهة فى الفترة الأخيرة لحزب الشعب الجمهورى المعارض. وقال تمل كرم الله أوغلو، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، نشره موقع تركيا الآن، إن حزب المعارضة الرئيسي مهدد من قبل زعماء المافيا، وليس هناك أي رد فعل تجاه هذا، دون رؤية العدالة والحقائق، ودون منع الظالمين، وعدم الوقوف مع المظلوم في مواجهة التهديدات، لن تكون هناك عدالة ولا أي شيء آخر في هذا البلد، متابعًا: «إذا جلس رئيس الجمهورية التركية مع حزب المعارضة الأساسي أو أحزاب المعارضة الأخرى، فلن يؤذى ذلك أحدًا.

وشدد كرم الله أوغلو، على أن أعداد أعضاء حزب العدالة والتنمية -الذين يرون أن المسار الحالي للنظام لن يستمر كثيرًا- يتزايد كل يوم. مشيرًا إلى أن النظام الحالي لا يرغب في رؤية الحقائق ولا الاستماع إليها.

وتطرق خلال حديثه إلى الاقتصاد التركي، مؤكدًا أنه لن يتحسن وينهض مجددًا بتغيير بعض الرجال في الإدارة، وأن تحسن الاقتصاد مرتبط بتغيير السياسات الاقتصادية. مضيفًا: «عندما علمنا باستقالة الصهر، بيرات البيرق، وزيادة سعر الفائدة، كان يبدو أن الأمور تسر على نحو جيد، ولكن ارتفع مجددًا سعر صرف الدولار.