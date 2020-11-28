شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر من "أي إجراءات متهورة" من أمريكا وإسرائيل قبل رحيل ترامب والان مع التفاصيل

إيران تحذر من أي إجراءات متهورة من أمريكا وإسرائيل قبل رحيل ترامب السبت 28 نوفمبر 2020 حذرت طهران، من ”أي إجراءات متهورة“ من أمريكا وإسرائيل خاصة خلال الفترة المتبقية في رئاسة ترامب، في رسالة وجهتها الخارجية الإيرانية لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن الدولي.

وقالت الرسالة، إن هناك ”مؤشرات خطيرة عن مسؤولية إسرائيلية“ في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده. وأشارت الرسالة إلى أن إيران ”تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه“. وقالت إن إيران تتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن التنديد بقوة بعملية الاغتيال و“اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الضالعين فيها“.

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