بالصور.. احتفالات جماهير الأهلي بالإسكندرية بلقب دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر: تصوير - حازم جودة: احتفل المئات من جماهير النادي الأهلي بالإسكندرية، ليل (الجمعة - السبت)، بتتويج فريقهم بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. وعبر جماهير الأهلي عن فرحتهم باللقب التاسع لدوري الأبطال مرددين بعض الأغاني الحماسية الخاصة بالنادي رافعين أعلام شعار الأهلي في طريق الكورنيش الرئيسي وشوارع مختلفة بالمحافظة. وأصبح الأهلي منفردًا بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند خمسة ألقاب ليكون آخر تتويج للأبيض في نسخة 2002.

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