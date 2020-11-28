شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة دامية في «ذي قار» العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب أكثر من 49 عراقيا بجروح متفاوتة بينهم 9 بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار أمس الجمعة بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع عدد المصابين في اشتباكات الحبوبي وسط الناصرية إلى 49 شخصا.

وأحرقت عدد من خيم المتظاهرين بعد شجار مع أنصار مقتدى الصدر في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وبحسب «السومرية نيوز» قال مصدر أمني: عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في المحافظة.

ووفقا لما نشرته «رويترز» خرج مئات الآلاف من أتباع مقتدى في بغداد وعدد من المحافظات في وسط وجنوبي العراق في مظاهرات شعبية بعد أداء صلاة الجمعة، لتأكيد المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل.

وقال مندوب عن مقتدى الصدر قبيل أداء صلاة الجمعة «إننا لسنا طامعين بالحكم لكننا ملتزمون بالدفاع عن العراق من خلال تحقيق أغلبية صدرية في البرلمان مضحية بنفسها من أجل الإصلاح لأننا نريد رئاسة الوزراء حتى نحمي العراق من سلطة الأحزاب الفاسدة». حسب قوله.

وأضاف «سندافع بكل سلمية بعيدا عن العنف والقتل لأننا ملتزمون بالدفاع عن العراق أمام الفاسدين وأن مشروع الإصلاح أمانة في أعناقنا».

وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم الصدر وتوجهاته لخوض الانتخابات العراقية بكثافة وتحقيق أغلبية في البرلمان تتيح تشكيل حكومة جديدة يقودها التيار الصدري للسنوات الأربع المقبلة.