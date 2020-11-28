شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر «ألغام» الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

دمّر التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن بقيادة المملكة لغمَين جنوب البحر الأحمر، زرعتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران.

وبحسب «الإخبارية» أعلن التحالف العربي، الجمعة، عن اكتشاف وتدمير لغمَين بحريّين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن مقاتلات التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن، شنّت في هذه الأثناء غارات مكثفة ومباشرة ومحددة على عدد من مخازن الأسلحة، وتصنيع المعدات المفخخة كـ«الدرون والقوارب» بمناطق في العاصمة المختطفة صنعاء.

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمّعات تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبل هيلان، غربي محافظة مأرب.

وتمكنت مدفعية الشرعية من تدمير مخزن أسلحة تابع للميليشيات الانقلابية في أطراف جبل هيلان، غربي محافظة مأرب، بعد أن استهدفتها بعدة قذائف.

وقتل وأصيب 21 عنصرًا ميليشياويًا، إثر الاستهداف بقذائف المدفعية، إضافة إلى تدمير المخزن وما فيه من أسلحة وعتاد قتالي تابع للحوثيين.

وبالتزامن نفذت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمّعات الميليشيات الانقلابية، في منطقة الشبكة ومواقع متفرقة من الجبل ذاته، أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر الحوثي، وإعطاب وتدمير آليات قتالية.