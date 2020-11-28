شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء اسكتلندا تريد استفتاء آخر على الانفصال في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، بإجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة في أقرب موعد بعد تولي برلمان بلادها مهامه في العام المقبل، في خطوة عززها خروح بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للانفصال، إنها تتوقع إجراء الاستفتاء «في أقرب موعد» بعد تولي البرلمان الاسكتلندي المقبل مهامه في العام المقبل. وذكرت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ينبغي أن يكون الاستفتاء في أوائل فترة البرلمان المقبل لعدة أسباب».

ويتوقع أن يبدي الحزب الوطني الاسكتلندي أداء قوياً في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/ أيار المقبل. وسيدفع الحزب بأن الفوز في الانتخابات تفويض بإجراء استفتاء آخر على الانفصال.

وإذا أجري استفتاء وصوّت الاسكتلنديون بالموافقة على الانفصال، فسيكون ذلك بمثابة أكبر هزة تعصف ببريطانيا منذ استقلال إيرلندا قبل مئة عام، وسيأتي في وقت تواجه خلاله لندن تداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.( رويترز)