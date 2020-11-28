​وكيل "الشيوخ" يطالب بإجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجّه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا المعروف بشراسته وخطورته على حياة الإنسان، مؤكدًا أن الحكومة المصرية نجحت فى مواجهة الموجة الأولى من الفيروس، وأن عليها في هذه المرحلة ألا تتهاون في اتخاذ إجراءات شديدة تحمى مصر من الوقوع في المنزلق الخطير لهذا الفيروس الشرس.

وأكد أبوشقة أنه يجب على المسئولين في الحكومة أن ينتبهوا إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وأن يشددوا الرقابة على المقاهي، بحيث يمنع تدخين الشيشة فيها منعًا نهائيًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من تسول لهم أنفسهم السماح بتدخين الشيشة فى المقاهى، بالإضافة إلى أنه يجب تشديد الرقابة فى وسائل النقل العام والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات للحماية من الفيروس، وعدم تعريض الأرواح للخطر.

كما يجب تشديد الرقابة على المدارس للاطمئنان على عدم تكدس الطلاب فى الفصول وارتدائهم الأقنعة الواقية مع الانتباه إلى أى حالة تظهر عليها أعراض البرد، حتى لا ينقل التلميذ العدوى إلى زملائه، كما أكد «أبوشقة» ضرورة إغلاق المحال التجارية عند الثامنة مساء مع الأخذ بأحدث العلاجات التى يتم اكتشافها للتقليل من آثار الفيروس.