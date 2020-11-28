أسرة نائب بنها ضحية كورونا: الدفن ظهرًا دون عزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن محمد جمال حجاج، نجل الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر، الذي توفي الليلة جراء إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان نجاحه في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، أن والده أوصى بدفنه في مقابر العائلة بالرملة والاقتصار على تشييع الجنازة.

مشيرًا إلى أنه من المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم السبت، بمقابر قرية الرملة مركز بنها دون عزاء تنفيذًا لوصية الفقيد.

وأعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، والذي دخله منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

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