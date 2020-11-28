محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي: احتفلت جماهير النادي الأهلي بالوادي الجديد، بفوز المارد الأحمر في نهائي أبطال إفريقيا بالخروج إلى الميادين العامة والشوارع حاملين أعلام بطل القرن. وتدخلت إدارة المرور لتأمين الاحتفالات وتنظيم المرور كما تفقد اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الحالة المرورية ووجه بتيسير حركة المارة ومنع توقف السيارات في الشوارع الرئيسية. وكانت الأجهزة التنفيذية وجهت بغلق المقاهي من الساعة الخامسة مساًء لمنع تجمع المواطنين واضطر المواطنين لمشاهدة المباراة في المنازل وداخل المحلات وفور انتهاء المباراة نزل مئات .المشجعين إلى الشارع ونظموا احتفالية كبرى ومسيرة بالسيارات

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شماريخ وأعلام الأهلي ترفرف في سماء الوادي الجديد بعد الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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