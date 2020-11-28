حوالي 20 ألف حبة كبتاغون تم ضبطها في الأردن قادمة من مناطق النظام السوري

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

لا يزال مسلسل تهريب المخدرات والحشيش مستمراً من مناطق سيطرة النظام السوري ومليشياته إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى في العالم.

ففجر اليوم الجمعة أعلنت السلطات الأردنية إحباطها تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية إلى داخل الأردن.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية.

وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة، وفق المصدر.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق تعبيره.

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا تسبب منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.