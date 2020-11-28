شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 357 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مقابل 368 إصابة و11 وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى الجمعة هو 114832 حالة من ضمنهم 102390 حالة تماثلت للشفاء و6608 حالات وفاة.

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