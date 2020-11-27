شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يقتل 6 أشخاص في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

لقي 6 أشخاص، مصرعهم وأصيب ثمانية آخرين نتيجة تفجير انتحاري في متجر للمثلجات بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس. وأوضح متحدث باسم وزارة الإعلام في الصومال إسماعيل مختار عمر أن الانفجار وقع في قلب مقديشو قرب المطار الدولي، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

كانت هذه تفاصيل خبر انتحاري يقتل 6 أشخاص في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.