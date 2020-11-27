شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أقاليم في إيطاليا تتنفس بعد رفع الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الجمعة، أن إجراءات الإغلاق في إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا سيتم رفعها في ثلاثة أقاليم هي لومباردي وبيدمونت وكالابريا بعد غد الأحد.

ووفقا لبيان أصدره اليوم الجمعة، يخطط سبيرانزا أيضا إلى تخفيف القيود في ليجوريا وصقلية، وتخفيض مستوى الخطر بهما من "برتقالي" إلى "أصفر"

وفي مطلع الشهر، تم تقسيم إيطاليا إلى ثلاث مناطق، حمراء وبرتقالية وصفراء، مع مستويات مختلفة من القيود استنادا إلى مستوى الخطر بسبب الفيروس.

وكان تم تصنيف كل المناطق الثلاث لومباردي وبيدمونت وكالابريا بأنها "مناطق حمراء"، حيث يجب على السكان ملء نموذج من أجل مغادرة منازلهم، بينما كانت معظم المتاجر مغلقة.

وتم تقييد حركة السفر من وإلى المناطق المصنفة باللون "البرتقالي"، وكذلك السفر بين المدن داخل المناطق البرتقالية. ومن بين القيود الأخرى، إغلاق المطاعم باستثناء تقديم خدمات الوجبات السريعة وتوصيل الطلبات للمنزل.

وفي المناطق "الصفراء"، حيث يوجد عدد أقل نسبيا من الإصابات، يتعين عليها فقط الامتثال للإجراءات المطبقة على مستوى البلاد، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وإغلاق المتاحف، والتعليم عن بعد للمدارس الثانوية والجامعات.