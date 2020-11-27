شكرا لقرائتكم خبر عن 142 ألف إصابة و1397 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلالـ 24 ساعة الماضية 142,739 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12,823,092 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262,673 حالة وفاة.

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