شباب الصحفيين إلي ليلي سويف وبنتها مني: نفسنا نعرف بتصرفوا منين.. أنتوا لا شغلة ولامشغلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن ليلي سويف وبنتها مني ينطبق عليهما المثلين القائلين" خيرا تعمل.شرا تلقي"و"إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا" لأنهما بينكروا كل حاجه كويسه بتتعمل معاهم علشان إبن وبنت الاستاذة ليلي المحبوسين..

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: هواانتو مش بتروحوا السجن كل أسبوع علشانهم وأنتم بنفسكم إللي مسلمنهم البطاطين..لية بعد كل دة تطلعوا تكذبوا وتقولوا أنكم ممنوعين من الزيارة وأنهم بردانين في السجن

اضاف طوالة: طبعا الكلام دة بتعملوة علشان استجداء المراكز والمنظمات إللي أنتم بتتخابروا معاها عشان تصرف شوية زيادة عليكم وواضح أن حساباتكوا في البنوك قلت شويه اليومين دول..ما أنتم بقالكوا فترة عايشين في بطالة مقنعة من ساعة يناير 2011 ونفسنا نعرف بتصرفوا منين وانتوا ولا شغلة ولامشغلة

طالبت الجبهة بتصوير ليلي سويف وبنتها مني وهما بيزوروا علاء وسناء في السجن علشان الناس تشوف كدبهم ويبقي ملهمش عين يفتحوا بقهم تاني..لكن للأسف هيطلعوا يكدبوا برضه ما احنا عارفين مدي بجاحتهم

وناشدت الجبهة السلطات القضائية بالتحقيق مع المدعوة مني سيف لأنها طلعت تدعي بالموت على النائب العام شخصيا في الفيس بوك