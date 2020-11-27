شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يشن غارات على مواقع حوثية بصنعاء والمحافظات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

قصف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أهدافاً ومواقع عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي في صنعاء وضواحيها، ومحافظات أخرى، بعد أن كانت غارات الطيران في الفترة الأخيرة مقتصرة على مناطق المواجهات في مأرب والجوف ونهم، فيما أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الحوثيين يستمرون في تمزيق اليمن بالاستمرار في الحرب ورفض الدعوات إلى المفاوضات وإنهاء الصراع.

واعترفت الميليشيات الانقلابية، في إعلامها، بتلقيها ضربات جوية موجعة، غير أنها لم تشر كالعادة إلى الخسائر التي لحقت بمواقعها العسكرية وعتادها أو في صفوف مسلحيها.

واستهدف طيران التحالف في العاصمة اليمنية صنعاء، موقع ألوية الصواريخ في جبل عطان والكلية الحربية ومعسكر الحفا ومواقع عسكرية في جبل عيبان، وذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القصف استهدف مخازن أسلحة وصواريخ وعربات عسكرية كانت مخفية في تلك المواقع العسكرية. كما استهدف في محيط صنعاء مواقع عسكرية في منطقة الصمع بمديرية أرحب، ومنطقة جربان وريمة حميد بمديرية سنحان.

وفي محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء، استهدف طيران التحالف، مواقع عسكرية في الجبل الأسود والمجمع الحكومي ومبنى الأمن القديم.

واستهدفت مقاتلات التحالف، أيضاً، مواقع عسكرية في منطقة الجبانة شمالي مدينة الحديدة، عاصمة محافظة الحديدة، التي تحمل الاسم نفسه، وقرية الجربة بمديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي، شن غاراتها على مناطق متفرقه بجبهات القتال الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب، استهدفت تعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة والجدعان، كما شنت غارات أخرى على مواقع الميليشيات في جبهة نجد المجمعة جنوبي المحافظة.

من جانب آخر، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في السعودية. وقال: «إن الحوثيين يريدون تمزيق اليمن وليس توحيده». كما أوضح أن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن. في الأثناء، تظاهر آلاف اليمنيين في تعز، أمس، للمطالبة بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. وطالب المحتجون من المجتمع الدولي تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بسبب جرائمها التي لا تقل وحشية عن بقية الجماعات الإرهابية الأخرى.