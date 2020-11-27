شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي استضافتها العاصمة النيجرية «نيامي»، تحت شعار «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية» بحضور الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وقامت في بداية الدورة بتسليم رئاسة المجلس الوزاري للمنظمة إلى جمهورية النيجر، متمنية لأعمال الدورة التوفيق والنجاح.

وأعربت ريم الهاشمي في كلمة لها في افتتاحية الدورة عن خالص شكرها وتقديرها لجمهورية النيجر على استضافة أعمال هذه الدورة، والتي تعكس جهودها الدؤوبة في خدمة القضايا الإسلامية وتفعيل وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للتحديات المختلفة، التي تواجه الأمة الإسلامية بما يدعم التنمية والازدهار فيها.

كما تقدمت بالشكر والتقدير والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية في تعزيز أواصر الوحدة والتضامن لتحقيق أهداف المنظمة.

من جهة أخرى فقد أشارت الهاشمي إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للمنظمة، مؤكدة أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت ضرورة العمل على تفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 224 المتعلق بمناهضة ازدراء الأديان، والعمل على بدء حوار مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بهدف المحافظة على قيم ومبادئ التسامح والتعايش ودمج الأقليات في المجتمعات.

وأجرت على هامش الدورة لقاءات مع رؤساء وفود كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية النيجر، وجمهورية تشاد وجمهورية نيجيريا وعدد من وفود الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ضم وفد الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي، ومحمد الشامسي مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

(وام)