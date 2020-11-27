«الشارقة الخيرية» تنشئ مستوصفاً ومدرسة في تشاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

زار وفد من جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، جمهورية تشاد، ووضع حجر الأساس لمستوصف ومدرسة بكلفة 650 ألف درهم.

وأوضح محمد حمدان الزري، أنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، أن الزيارة تضمنت وضع حجر الأساس لمستوصف طبي في قرية كليكلي بتكلفة 300 ألف درهم والمقرر إنشاؤه على مساحة 2120 متراً مربعاً، استكمالاً لجهود الجمعية ومشاريعها المنفذة من قبل، إلى جانب وضع حجر الأساس لمدرسة اقرأ المزمع إقامتها بحي أنقبوشايب بتكلفة 350 ألف درهم ومن المقرر أن تضم إلى جانب الفصول الدراسية بئراً ارتوازياً يعمل بالطاقة الشمسية مع خزان للمياه.

وتم توزيع مواد إغاثية على 100 أسرة من متضرري الجفاف بإحدى ضواحي العاصمة، إلى جانب تفقد 41 مشروعاً من مشاريع الآبار والمساجد وبيوت الفقراء، وهي مشاريع تم تنفيذها من قبل، موضحاً أن الزيارة هي الأولى للجمعية خارج الدولة منذ بدء استئناف عمل المشاريع الخارجية.

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