شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تشارك في مبادرة «أم الإمارات قدوة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»؛ لإتاحة المجال أمام خط الدفاع الأول والموظفين والأمهات والأطفال؛ للتعبير عن تقديرهم وشكرهم ل«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

تأتي المبادرة في إطار المبادرات والبرامج والفعاليات التي تنظمها «مؤسسة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية»؛ للتعبيرعن مدى التقدير والعرفان، لما قدمته وتقدمه «أم الإمارات» من إسهامات جليلة؛ تصب في خدمة المجتمع.

وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة عن بالغ تقديره وامتنانه لسمو «أم الإمارات»، مؤكداً أن عطاء سموها؛ مصدر إلهام حقيقي للجميع في كيفية ترجمة حب الوطن إلى إنجازات؛ تسهم في رفعته وتقدمه.

وعبرت منتسبات شرطة الفجيرة عن سعادتهن واعتزازهن بالمشاركة في المبادرة؛ من خلال تجميع القطع الممغنطة؛ لتشكيل الشعار في رسالة حب ووفاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». (وام)