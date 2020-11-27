شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين أكاديمية سيف بن زايد و«الأمن الأردني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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التقى العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بمكتبه، العميد حسين أبو السمن الملحق العسكري بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون التدريبي بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والأمن الداخلي الأردني.

حضر اللقاء العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية.

(وام)

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