شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تناقش تحسين جودة الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مركز الإمارات لأبحاث السعادة، ‏ورشة عمل افتراضية في مجال السعادة وجودة الحياة تحت عنوان: «أساسيات علم النفس الإيجابي» بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين جودة الحياة‏، وتأصيل مفهومها وأساسيات علم النفس الإيجابي.

حضر الورشة، عدد من منتسبي شرطة الشارقة والمديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات، وأكد العقيد علي سعيد الذباحي، مدير مركز بحوث الشرطة بالإنابة بشرطة الشارقة، أهمية الورش التي تناقش تطبيق مفهوم السعادة على الصعيد المهني، من خلال بث روح الإيجابية في نفوس الموظفين، وجعلها أسلوب حياة في البيئة الاجتماعية والعملية، إلى جانب أهمية اكتساب المعرفة في أساسيات علم النفس الإيجابي الذي يشمل مجالات متعددة في الحياة.

أدارت الورشة نوف محمد الجنيبي مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة بجامعة الإمارات، وتطرقت إلى تعريفات علم النفس الإيجابي، وتأسيسه والتعريف بالعلماء القائمين عليه، واستعرضت محاور نموذج جودة الحياة الذي تم تصميمه من قبل أحد مؤسسي علم النفس الإيجابي، المتمثلة في المشاعر الإيجابية، والانخراط أو الإندماج، والعلاقات الإيجابية، وتضمنت الورشة عدداً من التمارين المتعلقة بكل محور مع شرح كيفية تطبيقه في بيئة العمل.