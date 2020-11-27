في تصعيد جديد.. هجوم صاروخي على إريتريا انطلاقا من إقليم تيجراي الإثيوبي

في تصعيد خطير، قالت وسائل إعلام، إن هجوما صاروخيا، وقع على إريتريا انطلاقا من تيجراي الإثيوبي.

من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف لاجئ إريتري في منطقة تيجراي الإثيوبية سيواجهون نقصا في الغذاء الأسبوع المقبل إذا لم يسمح طرفا الصراع هناك بوصول المساعدات الإنسانية إليهم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

والتقى مبعوثو سلام أفارقة برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الجمعة، غداة إعلانه أن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم تخشى جماعات حقوقية من أن يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وتقول مفوضية اللاجئين إن 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في أربعة مخيمات في تيجراي، وأفادت أنباء أن اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة كانت على مقربة من بعض منهم. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في إفادة في جنيف "سينفد الطعام لديهم اعتبارا من يوم الاثنين، ونحن جاهزون بإمداداتنا للوصول إلى هؤلاء الناس" وأضاف أن التقديرات تستند إلى آخر عملية لتوزيع المساعدات جرت قبل بضعة أسابيع. وأضاف "المطلوب هو وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إليهم في أسرع وقت ممكن".