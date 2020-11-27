شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وحدة حقوق الإنسان بهيئة الاستعلامات ينعى حافظ أبو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذى توفى مساء أمس الخميس.

وأضاف محمد عثمان فى تصريحات له، أن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة بوفاة المغفور له الدكتور حافظ أبو سعدة، مشيرا الى أن برحيله خسرت حركة حقوق الإنسان المصرية والعربية أحد رموزها الكبار والذى كان مناضلاً وطنياً نبيلاً لم يحيد يوماً عن مبادئه ولم يفارق يوما وطنيته.

وتابع محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات: "شرف لي أن أكون من بين العديد من الكوادر الحقوقية التي تتلمذت على أيدى هذا الاستاذ الكبير الذي سأظل أكن له كل الحب والعرفان والاحترام. واليوم انعيه بكل حزن وأسى، وادعوا الله أن يلهم أسرته وعائلته وأحبائه وأصدقائه الصبر والسلوان".

تقيم أسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مراسم العزاء غدا السبت عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو المكارم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.

كان قد شيع جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة، على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.