محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):
تمكنت وحدة من قوات خفر السواحل تابعة للقوات البحرية المغربية، كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، من إحباط عملية لتهريب كمية من المخدرات (تزن 2000 كيلوجرام) بعرض ساحل كابو نيجرو.
وأفاد مصدر عسكري مغربى أن وحدة خفر السواحل تمكنت عقب مطاردة لزورق سريع من منع الزورق من استلام 51 حزمة من المخدرات من مختلف الأحجام، من قاربين.
وأضاف المصدر أن وحدة خفر السواحل اعترضت القاربين وعلى متنهما 4 أشخاص وحزمات من المخدرات التى يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين.
وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد العناصر المضبوطة والقاربين وشحنة المخدرات نحو ميناء مارينا سمير، حيث تم تسليمهم للسلطات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية المعمول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: القوات البحرية الملكية تحبط تهريب 2000 كيلوجرام من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.