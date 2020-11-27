لقاء تركي سعودي في النيجر يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في النيجر اليوم الجمعة، في إشارة أخرى على تحسن العلاقات بعد عامين من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وقال أوغلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه عقد "اجتماعا صادقا" مع نظيره السعودي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وكتب أوغلو، مرفقا بتغريدته صورة لهما يحييان بعضهما البعض، "إن الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية لن تفيد بلداننا فحسب، بل منطقتنا بأسرها".

وجاءت المحاولة الرسمية لإصلاح العلاقات بين البلدين، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات وتسوية القضايا العالقة.