مقتل سبعة أشخاص في تفجير انتحاري بمطعم مزدحم في مقديشو

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - ( د ب أ ):

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما استهدف شخص انتحاري مطعما شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال محمد ضاهر الضابط بالشرطة الصومالية إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا. وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع مع نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفيات القريبة.

ويعرف مطعم " جيلاتو ديفينو " الموجود بوسط منطقة الهجوم بأنه مكان يتردد عليه السكان المحليون حيث يقدم الآيس كريم والمعجنات . ويقع المطعم على طريق مزدحم يؤدي إلى مطار المدينة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن الشرطة تشتبه في تورط جماعة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة.