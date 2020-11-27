بنسلفانيا الأمريكية تُسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجيل 15 ألف و785 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اليومين السابقين فقط.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم/ الجمعة/، أن بنسلفانيا سجلت الأربعاء الماضي 8425 حالة وأمس الخميس 7360 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح المجموع 15 ألف و785 شخص.



وأضافت الشبكة أن بنسلفانيا سجلت الأربعاء 118 حالة وفاة والخميس 21 حالة أخرى.

وفي وقت سابق تسبب فيروس كورونا في مقتل 250 ألف شخص في الولايات المتحدة في أقل من 10 أشهر، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وفي المتوسط، يموت 24,166 شخصاً كل عام في حوادث السيارات، بحسب بيانات من الإدارة الوطنية

لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء كورونا هم أكثر بـ10 مرات على الأقل هذا العام، مقارنة بحوادث السيارات التي تحدث عادة خلال عام كامل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.