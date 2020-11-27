إيران تسمي مقتل عالمها النووي بالضربة القوية وتوجه الاتهام لإسرائيل

ضربة قوية
بعد أن أكدت وزارة الدفاع الإيرانية وفاة العالم النووي محسن فخري زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه، قرب طهران، قال رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، في تغريدة عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن عملية الاغتيال شكلت ضربة «مرّة وقوية».
وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر «قتل إرهابيون عالما بارزا اليوم، وهذا العمل - مع مؤشرات جدية لدور إسرائيلي - يظهر نوايا عدوانية يائسة من قبل المنفذين»، مضيفا أن «إيران تدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى الكف عن معاييره المزدوجة المعيبة، وإدانة عمل إرهاب الدولة هذا».
لا تعليق
وفي سياق متصل، قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المكتب يمتنع عن التعليق على الأنباء عن الهجوم.
في حين امتنعت كل من واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن التعليق على مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده.
استهداف
أفادت الوزارة في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، أن فخري زادة، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب «بجروح خطرة» بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه. وأشارت إلى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه.
من هو محسن فخري زادة
- رئيس البرنامج النووي الإيراني
- تعتبره واشنطن أنه رئيس برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
- ضابط في الحرس الثوري الإيراني وأستاذ للفيزياء في جامعة الإمام حسين في طهران.
- خضع لمتطلبات تجميد أصوله وحظر السفر من قبل مجلس الأمن الدولي.
- برر المجلس ذلك بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت إجراء مقابلة مع فخري زادة ورفضت إيران إتاحته.
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