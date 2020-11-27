محكمة ترفض طعن ترامب على انتخابات الرئاسة في بنسلفانيا

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رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، طلباً قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لحجب إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

ويؤثر هذا الحكم على جهود حملة الرئيس ترامب الساعية من أجل تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في ولاية بنسلفانيا. كما أعلن فوزه في سباق البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوعين.

وبدأت مرحلة انتقال السلطة، بصفة سلسة، بين الرئيسين الحالي والمنتخب. وعين بايدن بعضاً من كبار الموظفين في إدارته وبدأ يتلقى إفادات من الوكالات الأمنية وأخرى حول وضع فيروس كورونا المستجد.

وستستمر المرحلة الانتقالية حتى 20 يناير 2021 حين يتسلم بايدن السلطة رسمياً.