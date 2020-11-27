البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب طنين من المخدرات في “كابو نيغرو”

تمكنت البحرية الملكية الجمعة، من إحباط عملية لتهريب حوالي طنين من المخدرات بعرض ساحل “كابو نيغرو”، شمال البلاد.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، تمكنت في وقت مبكر اليوم الجمعة، من إحباط عملية لتهريب المخدرات (حوالي طنين) بعرض ساحل “كابو نيغرو”.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدة خفر السواحل تمكنت عقب مطارة لزورق سريع (غو فاست) من منع هذا الأخير من استلام 51 حزمة من المخدرات من مختلف الأحجام، من قاربين محليي الصنع.

وأضاف أن وحدة خفر السواحل اعترضت القاربين وعلى متنهما أربعة أشخاص وحزمات من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين.

وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد الموقوفين والقاربين وكذا شحنة المخدرات نحو ميناء مارينا-سمير، حيث تم تسليمهم للسلطات المعنية لاستكمال المساطر القانونية الجاري بها العمل.