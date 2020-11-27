شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آثار رصاص ودماء.. شاهد مكان اغتيال عالم إيران النووي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، مقتل محسن فخري زادة أحد علماء البلاد النوويين البارزين في منطقة قرب طهران، نشرت وكالة فارس صورا من مكان الاغتيال.

وظهرت صورا لسيارة عليها آثار اطلاق نار وتحمل لوحدة رقمها 191 ط 89 ورمزها 77، وبالجانب منها دماء تغطي الأرض.

كما نشرت الوكالة فيديو يظهر مكان الحادث حيث تواجدت سيارات الشرطة بكثافة.

وكشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن فخري زاده تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار.

جاء ذلك، بعدما نقلت قناة إيران إنترناشيونال عن وكالة “رجاء نيوز “للأنباء، مقتل محسن فخري زادة أحد علماء إيران في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند بمحافظة طهران.

وأفادت مصادر أن اغتيال زادة تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه.

وكشفت أن العالم القتيل قيادياً في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس “منظمة أبحاث الدفاع الجديدة”، موضحة أن زادة مدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

متهم بقيادة برنامج طهران النووي العسكري

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو كان ذكر في حديث له قبل فترة العالم الإيراني القتيل بالاسم، وذلك بعدما اتهمت إسرائيل زادة بقيادة برنامج طهران النووي العسكري.

وكان خبراء نوويون غربيون، قد أشاروا قبل فترة، إلى أن زادة، هو الرجل العسكري الغامض الذي يدير الأنشطة النووية الإيرانية، كاشفين أنه كان يعيش على الأرجح في ظل إجراءات أمنية مشددة وفي سرية لحمايته وإبقائه بعيدا عن متناول مفتشي الأمم المتحدة.

كما حدد تقرير للرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع محسن فخري زادة على أنه شخصية رئيسية في العمل الإيراني المشتبه به لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصنع القنابل الذرية.