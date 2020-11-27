شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1782 إصابة جديدة بكورونا والجزائر 1058 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
وسجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.
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