أعداد إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز المليون

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الجمعة عتبة المليون منذ بداية وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وقال المعهد إنه سجل في ألمانيا رسميا حتى الجمعة مليون و6394 إصابة معلنة بعد زيادة 22906 إصابات خلال 24 ساعة، و15586 وفاة بينهم 426 في الساعات ال24 الأخيرة.

وتأتي رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا على رأس المقاطعات الأكثر تضررا إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 250 ألفا، متقدما على بافاريا (حوالى 198 ألف مصاب) وبادي فورتمبرغ (نحو 143 ألفا(.

في برلين أحصيت حوالي 62 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستُمدّد حتّى مطلع كانون الثاني/يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمرّ أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 "ما زلنا مضطرّين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنّه بناءً على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيتمّ تمديد العمل بها "حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".



