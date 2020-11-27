تركيا تسجل حالات وفاة قياسية بفيروس كورونا لخامس يوم على التوالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت وفيات قياسية بكوفيد-19 لخامس يوم على التوالي بلغت 177 حالة.
وسجلت تركيا أيضا حالات إصابة قياسية بالفيروس بلغت 29845 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض.
ومع ذلك اكتفت تركيا منذ يوليو تموز حتى يوم الأربعاء بتسجيل الحالات التي ظهرت عليها الأعراض ومن بينها 6592 حالة اليوم الجمعة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 13191 حالة.
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