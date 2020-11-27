السعودية تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 407 حالات إضافية، و17 حالة وفاة جديدة. وطبقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 356.691 حالة، من بينها 5212 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 698 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة. فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 345.622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5857 حالة وفاة، وبذلك تسجل الحالات النشطة المصابة بكورونا في المملكة لليوم الرابع على التوالي حصيلة أقل من إجمالي الوفيات، وذلك منذ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.