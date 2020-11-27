صحيفة أمريكية تكشف الجهة المسئولة عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

كشفت صحيفة أمريكية عن الدهة المسئولة عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مسئولين استخباراتيين تأكيدهم أن "إسرائيل هي من تقف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني قرب العاصمة طهران. ونقلت لصحيفى عن مسئول إسرائيلي قوله إنه عقب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، سيكون من الصعب على إيران مواصلة برنامجها للتسلح النووي بنفس الوتيرة. وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد اتهم إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زاده. وقال محمد باقري رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني إن "مسئولية اغتيال العالم محسن فخري زادة تقع على عاتق إرهابيين على صلة بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني". ووفقاً للتقارير، فقد أصيب العالم الإيراني بجروح بالغة إثر تفجير استهدف سيارته، ما أدى لنقله إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه لم تنجح.

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