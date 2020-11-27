شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "تنسيقية الأحزاب" لأسر الشهداء: تكريمكم أقل ما نقدمه لشهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، في مقرها بجاردن سيتى، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر بالاحتفال الأول كلا من معاذ وملك أبناء الشهيد محمد صلاح، و سيف ومحمد أبناء الشهيد أحمد إبراهيم، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن.

وقال المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حديثه مع أسر الشهداء، إن تنسيقية الشباب في قمة سعادتها لتكريم أبناء الشهداء، وأن ذلك أقل ما تقدمه التنسيقية من أجل هؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل تقدير.

وأجرى أعضاء التنسيقية، حوارًا شيقًا مع أسر الشهداء، حيث تحدثت زوجات الشهداء، وأكدوا جميعًا سعادتهم بهذا الاهتمام الذي تبديه التنسيقية بهم، وقالوا إن الحملة التي أطلقتها التنسيقية تحت شعار "على راسنا" تثبت حرص أعضاء التنسيقية على التواجد بجانب المواطنين ومشاركتهم فيما يمرون به.

واستمر حديث المهندس كريم عبد العاطي، مع أبناء الشهداء، حيث وجهوا له العديد من الأسئلة عن البرلمان ودور النائب وأبدوا إعجابهم بالتنسيقية، وآثار اهتمامهم بهذه الموضوعات دهشة الجميع، كما أجاب "عبد العاطي" عن كافة تساؤلاتهم، وأشاد برغبتهم في الاطلاع والمعرفة.

كانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عدداً من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.