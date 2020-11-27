فرنسا / إيقاف عناصر من الشرطة بعد تعنيفهم رجلا أسود

أوقِف ثلاثة عناصر من الشرطة في فرنسا عن العمل يوم أمس، الخميس 26 نوفمبر 2020، بعد قيامهم بتعنيف منتج موسيقي أسود البشرة، في حادثة وثّقت في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو الدولية" صورا تظهر رجلاً أسود يُدعى "ميشال" يتعرض للضرب على أيدي عناصر من الشرطة عند مدخل أستوديو موسيقي في باريس.
ووفق ما ذكرته الإذاعة، قال ميشال "نعتوني مرارا بالزنجي القذر وأوسعوني ضربا ".
وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من مدير شرطة باريس ديدييه لالمان، إيقاف الشرطيين.
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